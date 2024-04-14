Угорська авіакомпанія Wizz Air орендує флот українського лоукостера SkyUp, зареєстрований на Мальті. Причиною такого рішення став дефіцит літаків.

Станом на 2024 авіасфера переживає не найкращі часи. Зокрема, постраждав і лоукостер Wizz Air. Авіакомпанії довелося скасувати десятки рейсів.

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Причиною такого рішення стали проблеми Pratt & Whitney GTF. У квітні 2024 року стало відомо, що Wizz Air орендує флот українського лоукостера SkyUp.

Що кажуть у SkyUp

На жаль, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну українські аеропорти не працюють, тому SkyUp не може здійснювати традиційні для себе рейси. Наразі лоукостер передав три Boeing 737-800 в оренду на рік – до 31 березня 2025 року.

Цей тип оренди передбачає, що SkyUp надає літак разом з екіпажами та страховкою. У відповідь Wizz Air платитиме фіксовану плату за рейси, незалежно від завантаження авіалайнерів.

Де базуються літаки SkyUp

Два – у Бухаресті (Румунія);

ще одне – у Варшаві.

Наразі вони вже виконують польоти за дорученням Wizz Air. Очікують, що це допоможе врегулювати вкрай складну ситуацію, яка склалася в авіаційній сфері.