Як взяти тварину з притулку у Польщі: покрокова інструкція

У Польщі існує багато притулків для тварин. Часто з цих установ можна забрати тварину, щоб дати їй новий шанс на щасливе життя в новому домі.

Прихисток тварини з притулку – це не тільки важливий крок у допомозі бездомним тваринам, але й чудова можливість знайти домашнього улюбленця. Ця можливість доступна і для іноземців.

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Як взяти з притулку кота у Польщі

Переглянути на сайті притулку всіх доступних котів. Не можна просто приїхати в притулок і подивитися всіх котиків (якщо тільки ви вже не приїхали забирати свого вихованця), щоб не викликати у тварин стрес.

Далі потрібно заповнити детальну анкету, яку можна взяти у притулку або видрукувати заздалегідь. Анкета містить безліч питань про ваші плани догляду за вихованцем, час, який ви будете проводити з ним, наявність інших людей і тварин в будинку і так далі.

Після заповнення анкети вам доведеться пройти розмову зі співробітником притулку. Якщо результат буде позитивним, вам запропонують підписати договір і ви зможете забрати кота.

Як взяти собаку з притулку у Польщі

Ви можете вибрати вихованця на сайті або у притулку. На відміну від кішок, ви можете приїхати та познайомитися з песиком особисто.

Для кожного собаки в притулку призначено певного волонтера (або кількох), контактні дані якого вказані в описі на сайті. Перед тим, як взяти собаку, необхідно зв'язатися з волонтером і домовитися про зустріч, щоб познайомитися зі своїм новим вихованцем.

Після знайомства потрібно заповнити анкету для опіки та відправити її на пошту – ba@napaluchu.waw.pl

Після розгляду заповненої анкети з вами зв'яжуться та повідомлять рішення. Якщо ваша заявка буде схвалена, то вам запропонують ще одну зустріч для прогулянки з ним (якщо ж вихованцю вже більш як 4 місяці, то мінімум на 2 прогулянки).

Підписати договір та забрати собаку із притулку.

Які документи знадобляться іноземцям: підійде карта побуту та навіть паспорт із позначкою про легальне перебування у Польщі.

Відмова у передачі тварини може бути обумовлена ​​не вашими особистими якостями, а тим, що за анкетою ви не підходите тварині або вона вам. Деяким тваринам, наприклад, не підходить спільне проживання з іншими домашніми улюбленцями або дітьми, інші потребують багато часу на прогулянки або велике житло.