Закони можуть відрізнятись

Кожна адміністрація має свій муніципальний указ, в якому є більш конкретні правила утримання та вигулу тварин. А також різноманітні штрафи за порушення.

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Купуючи тварину (тут більше йдеться про котів і собак), їх обов'язково потрібно чіпувати і зареєструвати в муніципальному реєстрі свійських тварин.

Важливо також створити офіційну ветеринарну карту з відмітками всіх вакцин. При зникненні, смерті, зміні господаря або адреси проживання необхідно повідомити це в муніципальний реєстр.

Основні обов'язки господарів та штрафи

Що входить до обов'язків господаря:

Власник зобов'язаний надати тварині місце для проживання, яке відповідатиме його потребам. А також гарантувати його гігієну.

Господар зобов'язаний вживати всіх заходів для того, щоб тварина не вселяла страх і не становила загрози для оточуючих.

Заборонено залишати тварин у машині та утримувати тварин на терасах та балконах.

Заборонено утримувати більше ніж 5 кішок або собак у житловому приміщенні, лише зі спеціальним дозволом.

Собаки будь-яких порід мають вигулюватися на повідку. За недотримання – штраф до 300 євро. Тваринам заборонено заходити на дитячі майданчики, також заборонено купання у фонтанах та ставках. Також не забувайте про свою відповідальність за прибирання за своїми тваринами. За недотримання цих обов'язків – штраф до 300 євро.