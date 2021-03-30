Из-за быстрого роста количества заболеваний COVID-19 Польша изменила правила въезда с 30 марта. Смогут ли после нововведений недавно прибывшие украинцы избежать карантина? Объясняем, анализируя данные официальных источников.

Важно: новые правила распространяются на всю территорию Польши. То есть, в каждом уезде действуют идентичные ограничения.

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Кого не ждет карантин

Избежать обязательной двухнедельной самоизоляции смогут только лица, которые приезжают в Польшу из Шенгенской зоны.

Для этого не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы, им нужно пройти тест на определение COVID-19 . Допустимыми считаются два типа тестов: PCR или антигенный.

Если путешественник не успел накануне позаботиться о подтверждении отсутствия вируса в организме, он все же имеет возможность освободиться от карантина. В таком случае нужно пройти тест в Польше. После получения отрицательного результата человек освобождается от самоизоляции.

Карантин в Польше / Фото 24 канал

Еще один способ избавиться от вынужденной изоляции – сделать прививку от COVID-19 . Все вакцинированные лица освобождены от карантина. Это правило касается людей, которым был выдан сертификат о прививках вакциной, разрешенной в Европейском Союзе . Таких вакцин пока четыре: BioNTech (Pfizer), Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceuticals).

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Перечисленные выше варианты избежания изоляции касаются лиц, которые пересекаюсь границу пешком или путешествуют любым индивидуальным или пассажирским транспортом. Это единственные законные способы предотвращения карантина.

Последние новости Польши / Фото gov.pl

Кто не сможет избежать изоляции

Все вакцинированные люди, которые приезжают в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны , в том числе жители Украины , должны принять обязательный карантин.

Единственный способ раньше выйти из карантина для не вакцинированных украинцев – пройти тест на территории Польши и дождаться его отрицательного результата.