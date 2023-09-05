Платний в'їзд до Європи: які проблеми можуть виникнути в українців через ETIAS

Нова система ETIAS може створити труднощі для мандрівників. Про таке попереджають експерти. Що саме може піти не так?

Експерти з туристичної галузі застерігають, що Європейська система інформації та авторизації подорожей може створити проблеми для мандрівників. ETIAS почне діяти наступного року, але туристи можуть залишитися непідготовленими.

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Як зміняться правила перетину кордону з ЄС

Система ETIAS працюватиме так: мандрівники з понад 60 країн, які мають право подорожувати країнами ЄС без візи, будуть платити спеціальний збір за в'їзд – 7 євро. Це правило стосується й українців.

Термін дозволу на в'їзд – 3 роки або до закінчення дії паспорта мандрівника. Щоразу отримувати новий дозвіл не потрібно, адже ETIAS можна використовувати необмежену кількість разів. Головне, щоб не порушувався дозволений термін перебування.

Можливі проблеми

Після того, як ETIAS набуде чинності, більшість заявок зможуть обробити протягом кількох хвилин. Заявники отримають відповіді на свої електронні адреси. Але ті, хто не зможуть отримати схвалення в той же день, коли запрацює нова система, залишаться в "‎підвішеному" стані. Не ясно, чи пустять їх на борт їхніх рейсів без цього дозволу або чи пропустять через наземні кордони ЄС. Тоді доведеться змінювати план подорожі та вимагати відшкодування.

Експерти також радять туристичним агентам та посередникам надавати чіткі вказівки щодо нових вимог перетину кордону з ЄС. Особливо в перший час після початку дії ETIAS. Треба переконатися, що клієнти все зрозуміли та знають про можливі наслідки.

Експерти туристичного ринку очікують, що частина пасажирів все одно залишиться необізнаною та непідготовленою. Тому прогнозують збільшення кількості запитів на скасування рейсів та повернення коштів.

Запуск системи ETIAS кілька разів переносився. Але в лютому цього року влада ЄС таки підтвердила, що система почне діяти у 2024 році.

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