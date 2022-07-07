Посещение Венеции станет платным: детали

Лиц, которые приезжают в город на сутки, обяжут делать бронирование и платить за посещение полиса. Размер сбора будет составлять от 3 до 10 евро. Такое правило вступает в силу 16 января 2023 года.

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Как утверждает уполномоченный по туризму Симоне Вентурини, новое правило будет распространяться на тех путешественников, которые не будут оставаться на ночь в гостиницах или других местах проживания. Дело в том, что они почти не вносят вклад в местную экономику, поэтому будут платить хотя бы сбор.

Так, туристы должны будут заранее зарегистрироваться онлайн, указав дату визита. После этого уплатить сбор, размер которого будет варьироваться от 3 до 10 евро за человека. Стоимость зависит от времени предварительного бронирования и сезона. Уплатить взнос можно через платформу в приложении. После оплаты поступит специальный QR-код для въезда в город.

Нарушителей, которые не смогут подтвердить броню гостиницы или оплату сбора, будут штрафовать на 300 евро. Это будут делать уполномоченные инспекторы, имеющие право останавливать туристов и проверять QR-код.

Интересно: согласно предварительным подсчетам властей города, новый налог на вход должен приносить в казну до 50 миллионов евро ежегодно.

Кто освобожден от сбора за въезд

Правила не будут распространяться на гостей отелей, хостелов и т.д., ведь они платят налог на жилье, который включен в стоимость аренды.

Также исключение составят дети до 6 лет, люди с инвалидностью и владельцы жилья в городе, и те, кто родился в Венеции.

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