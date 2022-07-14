Польща змінила вимоги щодо перетину кордону з тваринами

Якщо в перші дні війни Польща приймала українців з домашніми улюбленцями без будь-яких обмежень, то тепер перетин кордону з тваринами буде можливим лише за виконання певних умов. Нові правила набудуть чинності з 16 липня.

Багато хто не готовий залишати своїх собак чи котів вдома, вирушаючи за кордон в пошуку прихистку. Тож питання про в'їзд українських біженців до Польщі з тваринами – одне з найгостріших.

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Нові вимоги для ввезення до Польщі собак, кішок та тхорів

Так, польська влада ввела тимчасові норми, почнуть діяти уже з 16 липня. Що потрібно, аби забрати з собою за кордон домашніх улюбленців:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочипа (чіпування слід зробити заздалегідь);

тварина має вакцинацію від сказу, яка проведена не раніше дати мікрочипування;

тварина має дійсний паспорт європейського зразка;

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Польські ветеринарні служби не вимагатимуть довідку про стан здоров’я тварини та результати тестування рівня антитіл проти сказу.