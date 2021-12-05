Це – ініціатива Хуберта, волонтера фонду Animal Rescue Poland. Він звернув увагу на те, що власники собак часто зіштовхуються з труднощами, коли потрібно перевезти чотирилапих на таксі.

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Які проблеми виникають в господарів собак

Мовляв, таксисти часто не хочуть брати замовлення з собаками. Наприклад, через те, що потім доведеться прибирати за ними шерсть. У деяких службах таксі доступна опція поїздки з твариною лише за умови, що знайдеться охочий водій. У певних випадках доводиться за це ще й переплачувати.

Найчастіше з труднощами зіштовхуються власники великих порід – якщо тварина важить понад 15 кілограмів. У таких випадках відмовити можуть навіть у таксі, які призначені для перевезення тварин.

Це – сумна тенденція, адже часто таксі для господаря та його вихованця потрібне терміново. Наприклад, коли собаку треба відвезти до ветеринара й лічені секунди можуть врятувати йому життя.

Переваги "собачого таксі"

Натомість у "Кудлатому таксі" – все облаштовано спеціально для перевезення чотирилапих. Собака може їхати як у спеціальній переносці, так і на сидінні, поруч з господарем. У такому випадку потрібно пристебнути тварину спеціальним ременем безпеки. Якщо потрібно перевезти собаку без власника, це також можливо.

Можна домовитись про перевезення на певний час. Можна телефонувати у критичних ситуаціях. Якщо собака потребує допомоги, то я кидаю все і їду,

– наголосив Хуберт.

За його словами, послуги "собачого" таксі – дешевші, ніж звичайного. Є фіксований тариф за прибирання машин – 20 злотих, а кілометр дороги обійдеться у 2 злотих. Після кожної поїздки салон провітрюють та обробляють спеціальним засобом. Це вкрай важливо – особливо з огляду на те, що Хуберт часто возить собак до ветеринара.



У Варшаві курсує "собаче таксі" / Фото The Warsaw

"Зараз у мене по 2 – 3 перевезення на день. Втім, для такої молодої фірми й це добре. Думаю, моя ідея має великий потенціал. Наразі у перевезеннях мені допомагає подруга, тому в нас зараз 2 машини", – підсумував чоловік.