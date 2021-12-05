Это инициатива Хуберта, волонтера фонда Animal Rescue Poland. Он обратил внимание на то, что владельцы собак часто сталкиваются с трудом, когда нужно перевезти четырехлапых на такси.

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Какие проблемы возникают у хозяев собак

Мол, таксисты часто не хотят брать заказы с собаками. Например, потому, что потом придется убирать за ними шерсть. В некоторых службах такси доступна опция поездки с животным, однако при условии, что найдется желающий водитель. В некоторых случаях приходится за это переплачивать.

Чаще всего с трудом сталкиваются владельцы крупных пород – если животное весит более 15 килограммов. В таких случаях отказать могут даже в такси, предназначенных для перевозки животных.

Это печальная тенденция, ведь часто такси для хозяина и его питомца нужно срочно. Например, когда собаку нужно отвезти к ветеринару и считанные секунды могут спасти ему жизнь.

Преимущества "собачьего такси"

В то же время в "Кудлатом такси" – все обустроено специально для перевозки четырехлапых. Собака может ехать как в специальной переноске, так и на сиденье рядом с хозяином. В таком случае следует пристегнуть животное специальным ремнем безопасности. Если нужно перевезти собаку без владельца, это тоже возможно.

Можно договориться о перевозке на время. Можно звонить по телефону в критических ситуациях. Если собака нуждается в помощи, то я бросаю все и еду,

– подчеркнул Хуберт.

По его словам, услуги "собачьего" такси – дешевле обычного. Есть фиксированный тариф за уборку машин – 20 злотых, а километр дороги обойдется в 2 злотых. После каждой поездки салон проветривают и отделывают специальным средством. Это крайне важно – особенно учитывая, что Хуберт часто возит собак к ветеринару.



В Варшаве курсирует "собачье такси" / Фото The Warsaw

"Сейчас у меня по 2 – 3 перевозки в день. Впрочем, для такой молодой фирмы и это хорошо. Думаю, у моей идеи большой потенциал. Сейчас в перевозках мне помогает подруга, поэтому у нас сейчас 2 машины", – подытожил мужчина.