Людству можуть видавати "вуглецеві паспорти": вони назавжди змінять світ

Людству варто готуватися до так званих "вуглецевих паспортів". Туроператори припускають, що це стане реальністю вже невдовзі, якщо туристична сфера взагалі планує вижити.

Туристам попередили, що "вуглецеві паспорти" стануть реальністю вже у найближчі роки. Зокрема, у звіті Intrepid Travel мовиться про їхнє запровадження ще до 2040 року. "Вуглецеві паспорти" раціоналізують подорожі.

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Для чого потрібні "вуглецеві паспорти"

"Вуглецеві паспорти" відстежуватимуть вуглецевий слід, який тягнеться за кожною людиною. Наразі одними з "лідерів за вуглецевим слідом" є американці. Упродовж року він становить 16 тонн на рік. У Великій Британії – становить 11,7 тонни. Це – один з найвищих показників у світі.

Наголошують, що врегулювати ситуацію може також систематичне зростання цін на квитки на літаки. Зауважують, що щороку їх варто підіймати на 1,4%. Хоча, варто зауважити, що станом на 2024 рік європейська авіація переживає не найкращі часи. Низка лоукостерів вже скасувала чимало рейсів. Зростання цін на квитки – також на порядку денному.

Тим часом туристична сфера вважає 2024 роком свого "ренесансу". Очікують, що туризм нарешті повернеться на допандемійний рівень. Однак без проблем не обійшлося і тут. У багатьох популярних локаціях світу протестують проти туристів.