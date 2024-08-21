Все зайшло набагато далі за відбитки пальців: у Туреччині збиратимуть біометричні дані іноземців

Туреччина готується до впровадження нового заходу щодо забезпечення безпеки на кордоні. Він передбачає збір відбитків пальців, і не тільки, в іноземців, які прибувають в країну.

У Туреччині почнуть збирати біометричні дані іноземців

Планують розпочати збір біометричних даних іноземців з 2026 року. Ініціатива, розроблена місцевою компанією Biyoteksan за технічної підтримки Havelsan, містить передові алгоритми, призначені як для біометричної автентифікації, так і для ідентифікації.

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До відбитків пальців можуть додати:

збір відбитків долонь,

сканування голосу,

сканування райдужної оболонки очей,

розпізнавання облич.

Представники різних туристичних компаній зазначають, що майбутні зміни в першу чергу торкнуться громадян Таджикистану, Афганістану, Сирії та деяких африканських країн. Вони підкреслюють, що звичайним туристам не варто хвилюватися через ці зміни.

Крім того, інші зацікавлені сторони галузі запевнили громадськість, що процес збору біометричних даних буде ефективним і зручним для користувачів, щоб зменшити будь-які побоювання щодо його потенційного впливу на туризм.

Зазначають, що ці плани розвиваються на тлі підготовки Європейського Союзу до впровадження всеосяжної біометричної системи в'їзду/виїзду для охорони Шенгенської зони вільного пересування. Туреччина не є членом Європейського Союзу, хоча і є кандидатом на вступ до ЄС з 1999 року та розпочала офіційні переговори про приєднання ще у 2005 році.

Зауважимо, наразі біометричні дані в Туреччині збирають для подачі на візу та ПМЖ (посвідки на постійне місце проживання).