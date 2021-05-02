У Вроцлаві відкрили мультимедійний фонтан: фото

З 1 травня у Вроцлаві відкрито мультимедійний фонтан та оновлений відпочинковий комплекс поблизу Зали Століття. Цьогоріч тут розширять гастрономічну зону та продаватимуть морозиво власного виробництва.

Взимку над реконструкціями площі та обладнанням для фонтану було проведено колосальну роботу. Тепер фонтан працюватиме щодня з 10 ранку до 21 години вечора.

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За задумом творців, на вихідних тут мали проводити спеціальні масштабні та феєричні шоу. Однак з епідеміологічних причин фонтан працюватиме поки без них.

Не все задумане можна реалізувати через пандемію / Фото InPoland

Через коронавірус та обмеження частина фонтану все ще закрита для відвідувачів. Так званий "малий фонтан" поки не функціонує взагалі, однак вже зараз там можна прогулятися та скуштувати морозиво.

Поблизу фонтану продають морозиво власного виробництва / Фото InPoland

З актуальним графіком заходів, які будуть організовані біля нового фонтану, можна ознайомитися за посиланням.