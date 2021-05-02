Зимой над реконструкциями площади и оборудованием для фонтана была проведена колоссальная работа. Теперь фонтан будет работать ежедневно с 10 утра до 21 часов вечера.

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По замыслу создателей, на выходных здесь должны были проводить специальные масштабные и феерические шоу. Однако по эпидемиологическим причинам фонтан будет работать пока без них.

Не всё задуманное можно реализовать из-за пандемии / Фото InPoland

Через коронавирус и ограничения часть фонтана все еще закрыта для посетителей. Так называемый "малый фонтан" пока не функционирует вообще, однако уже сейчас там можно прогуляться и попробовать мороженое.

Возле фонтана продают мороженое собственного производства / Фото InPoland

С актуальным графиком мероприятий, которые будут организованы возле нового фонтана, можно ознакомиться за ссылкой.