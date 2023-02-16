Так, у додатку ParkSpaceEco вроцлавські водії можуть отримати корисну інформацію, наприклад, про розташування паркоматів або тип зони платного паркування. Крім цього, завдяки навігації можна легко знайти потрібне місце.

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У рамках пілотного проєкту був запущений функціонал, який допомагав дізнатися водіям, які шанси припаркуватися в тому чи іншому місці. Програма також надає інформацію про варіанти паркування у вибраному місці на запланований час приїзду, а не на момент його пошуку.



Мобільний додаток ParkSpaceEco / Фото rmf24

– Ми випустили додаток, який покращить користування послугою платного паркування майже в 7 тисячах місць. Ми обмежимо рух автомобілів у зонах, і це фактично покращить безпеку мешканців. Сподіваємося також, що швидший доїзд до місця паркування зменшить викиди вихлопних газів,

– каже Роберт Беднарскі, директор SmartCity Департаменту промоції та туризму у Вроцлаві.

Пілотний проєкт триватиме рік, і від результатів залежить, чи буде він реалізований в майбутньому.