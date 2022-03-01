Притула закликав українців, які живуть і працюють за кордоном, об'єднуватися для координації відправлення військової допомоги та вантажів в Україну. Зараз важливо налагодити ефективні процеси організації волонтерської роботи.

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Що сказав Притула

Любі мої українці, від США і Канади до Ізраїлю та Австралії, вся Європа, всі, хто пише, обриває телефони українським волонтерам в Києві чи інших містах. По-перше, хочу подякувати за вашу активність та жертовність. Але ви телефонуєте по одному і кажете, що ви в Італії й у вас є машина або ви в Америці й хочете купити дрони, або в Ізраїлі хочете купити медичні засоби. У вже обриваються руки. Не встигаємо опрацьовувати ваші запити,

– висловився Притула.

Йдеться про те, що діаспорянам варто діяти не по одинці, а гуртуватися на місцях у кожній країні, оцінювати загальні спроможності. Тоді діяльність буде більш злагоджена та виважена. Шоумен також попросив допомогти Світовий конгрес українців.

Ще Притула звернувся до тих українців у Польщі, хто зараз є ближче до Шегинів (Яворівський район, Львівська область), де створюється "зелений коридор". Волонтер порадив створювати логістичні склади у Перемишлі, Жешуві. Потім їх вже будуть розподіляти по тих містах, де є найбільша потреба.

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