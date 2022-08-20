Мовиться про застосунок Movapp. Його створили волонтери Тереза Яворницька та Євгенія Валова (EDUA Group). Над додатком працювали в рамках ініціативи Stojime za Ukrajinou.

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Як працює Movapp

Movapp призначений для вивчення польської й української мов. Програма повинна полегшити спілкування між поляками та українцями. На сайті вже є польський алфавіт, а також список базових польсько-українських слів та фраз.

Представлені тексти, зображення та аудіофайли можна застосувати для власних потреб у повсякденних ситуаціях. Доступними буденними фразами можна скористатися в магазині, транспорті, в установах, на роботі тощо. Також є розділ для дітей, де можна знайти слова з картинками та аудіо.

Завантажити Movapp можна безкоштовно.