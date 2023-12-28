З нового року українці в Польщі не зможуть користуватися українськими правами: що робити

Деякі українці за кордоном можуть використовувати українське посвідчення водія тільки до 31 грудня 2023 року. Далі їх потрібно обміняти.

На обмін посвідчення водія в Польщі дають 6 місяців. Куди звертатися українцям і як змінити українські права на польські – читайте далі.

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Обмін посвідчення в Польщі

В останній день 2023 року спливає період, коли деякі українці могли користуватися своїми водійськими посвідченнями в Польщі. У польському законі "Про особливий порядок функціонування транспорту та морського господарства у зв'язку зі збройним конфліктом на території України" мовиться, що українцям дозволяли використовувати навіть протерміновані права.

Це правило не стосується тих українців, які мають статус PESEL UKR.

Ті біженці, які отримали PESEL UKR, можуть використовувати українське посвідчення водія принаймні до 4 березня 2024 року. А якщо Польща продовжить тимчасовий захист для українців до 2025 року, то і термін легального використання українських водійських документів буде продовжений відповідно. Якщо поляки не продовжать спеціальний статус для українців, тоді права доведеться замінити також впродовж 6 місяців.

Куди звертатися

Посвідчення обмінюють у відповідних територіальних підрозділах за місцем фактичного перебування особи – Wydział komunikacji. Потрібно бути готовим сплатити адміністративний збір (100 злотих) та збір за підтвердження українським консулом факту отримання українського водійського посвідчення (125 злотих).

Міжнародна доставка водійського посвідчення

Послуги сервісних центрів МВС стають дедалі доступнішими за кордоном. Тепер міжнародна доставка посвідчення водія можлива ще у 8 країн Європи: в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію.

Ця послуга доступна для тих, хто хоче обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, якщо загубили, пошкодили або змінили персональні дані.

Як скористатись послугою:

увійти до Кабінету водія;

вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

Термін міжнародної доставки документа – близько 15 днів. Оновлене посвідчення буде коштувати 311 гривень за адмінпослугу та бланк. Вартість міжнародної доставки за кордон складає 960 гривень.