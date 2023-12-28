На обмен водительских прав в Польше дают 6 месяцев. Куда обращаться украинцам и как поменять украинские права на польские – читайте дальше.

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Обмен удостоверения в Польше

В последний день 2023 года истекает период, когда некоторые украинцы могли пользоваться своими водительскими удостоверениями в Польше. В польском законе "Об особом порядке функционирования транспорта и морского хозяйства в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины" говорится, что украинцам разрешали использовать даже просроченные права.

Внимание! Это правило не касается украинцев, имеющих статус PESEL UKR.

Те беженцы, которые получили PESEL UKR, могут использовать украинское водительское удостоверение по крайней мере до 4 марта 2024 года. А если Польша продлит временную защиту для украинцев до 2025 года, то и срок легального использования украинских водительских документов будет продлен соответственно. Если поляки не продлят специальный статус для украинцев, тогда права придется заменить также в течение 6 месяцев.

Куда обращаться

Удостоверения обмениваются в соответствующих территориальных подразделениях по месту фактического проживания человека – Wydział komunikacji. Следует быть готовым оплатить административный сбор (100 злотых) и сбор за подтверждение украинским консулом факта получения украинского водительского удостоверения (125 злотых).

Международная доставка водительского удостоверения

Услуги сервисных центров МВД становятся все более доступными за границей. Теперь международная доставка удостоверения водителя возможна еще в 8 стран Европы: в Венгрию, Молдову, Словакию, Румынию, Испанию, Литву, Латвию и Эстонию.

Эта услуга доступна для тех, кто хочет обменять свое удостоверение, полученное впервые на 2 года, если потеряли, повредили или изменили персональные данные.

Как воспользоваться услугой:

войти в Кабинет водителя;

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

Срок международной доставки документа – около 15 дней. Обновленное удостоверение будет стоить 311 гривен за админуслугу и бланк. Стоимость международной доставки за границу составляет 960 гривен.