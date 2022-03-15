Ухвалене рішення стосується як водіїв вантажівок, так і залізничного транспорту. Про це повідомили у Міністерство інфраструктури України у Facebook.

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Які водії можуть перетинати кордон за спрощеною схемою

Йдеться про бронювання водіїв, які здійснюють:

міжнародні вантажні перевезення;

перевезення потреб Збройних Сил України;

перевезення медичних вантажів;

вантажів гуманітарної допомоги.

Для отримання відповідного рішення перевізник має звернутися з даними про водіїв або до Міністерства інфраструктури України, або до обласної, Київської міської військової адміністрації. Міністерство інфраструктури, своєю чергою, бере на себе зобов’язання оформляти усі необхідні документи протягом 2-х годин з моменту отримання повідомлення від перевізника.

Інформацію про прийняте рішення про бронювання конкретних водіїв відомства відсилають до Адміністрації Державної прикордонної служби для обліку при виїзді та в'їзді їх в Україну. При цьому відповідальність за повернення водія на територію України після виконання перевезення лежить на перевізнику.

Куди надсилати звернення та які вимоги до листа

Запит до Мінінфраструктури щодо бронювання військовозобов’язаних водіїв треба надсилати листом на електрону адресу: zmiu98916@gmail.com



Вимоги до листа

Лист має буди у форматі pdf та word.

Потрібно вказати ПІБ, рік народження, посаду, військове звання, військово-облікову спеціальність та її номер.

Найменування та адресу підприємства, установи, організації.

Назву територіального центру та соціальної підтримки (за місцем розташування, підприємства, установи, організації).

Назву територіального центру та соціальної підтримки (за місцем перебування військовозобов’язаного на військовому обліку).

Зверніть увагу! З усіх питань організації перевезень гуманітарних вантажів через держкордон та всередині країни можна звертатися за телефоном + 38(044) 334 43 04 щодня з 08:00 до 17:00.

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