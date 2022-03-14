Так, понад 30% українських водіїв, які мали роботу у польських транспортних компаніях, вже повернулися у свої рідні міста. У Польщі зазначають, що компанії-первізники втратили дуже велику кількість працівників. Заповнити ці кадрові прогалини буде дуже важко.

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Згідно з інформацією, яку нам надали транспортні компанії, вже наступного дня після нападу Росії на Україну перші українські водії повідомили про бажання повернутися боронити рідний край,

– розповідає генеральний директор Національної асоціації роботодавців автомобільного транспорту Анджей Богданович.

За його словами, зі 350 тисяч водіїв, зайнятих у польських компаніях, що займаються внутрішніми та міжнародними перевезеннями, 110 тисяч осіб є громадянами України. Це майже кожен третій працівник. Він наголосив, що саме українські водії рятували галузі, пов'язані з перевезеннями, від різкої нестачі польських працівників.

Проте, слід зазначити, що Польща дуже підтримує українців у цей складний період. Країна засуджує російську агресію та активно допомагає біженцям.

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