Власний бізнес у Польщі: все більше українців стають економічними емігрантами

В лютому 2021 року 4 з 5 економічних емігрантів з України збиралися розпочати власну справу в Польщі. Кількість підприємців, які виїжджають, невпинно зростає.

Наприкінці пандемічного 2020 року у Польщі Закладом соціального страхування (ZUS) було зареєстровано понад 21 500 підприємців іноземного походження. Це майже на 11 відсотків вищий показник, ніж у 2019, а найбільше серед них налічується людей з України.

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Чому українці стають підприємцями в Польщі

Згідно з даними дослідження агентства з працевлаштування Gemi Personal, українських бізнесменів приваблює:

близьке географічне розташування ;

; відсутність мовного бар'єра;

стабільна економіка ;

; прозорі умови ведення бізнесу для іноземців;

сприятливі податкові норми та законодавство.

Пандемія розкрила нову тенденцію у трудовій еміграції українців. Торік на переїзд зважилися власники збанкрутілих малих та середніх українських підприємств, які активно шукають можливостей на більш стабільному ринку.

Поляки мають подібну до нашої ментальність, але європейський підхід до ведення бізнесу,

– наголошує засновник Gemi Personal Євген Кириченко.

За оцінками експертів організації, бізнес українців у Польщі стає цивілізованішим та більш впорядкованим: