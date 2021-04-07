Собственный бизнес в Польше: все больше украинцев становятся экономическими эмигрантами
В феврале 2021 года 4 из 5 экономических эмигрантов из Украины собирались начать собственное дело в Польше. Количество предпринимателей, которые выезжают, постоянно растет.
Источник:Polskie Radio
В конце пандемического 2020 года в Польше Заведением социального страхования (ZUS) было зарегистрировано более 21 500 предпринимателей иностранного происхождения. Это почти на 11 процентов выше показателя 2019 года, а больше всего среди них насчитывается людей из Украины.
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Почему украинцы становятся предпринимателями в Польше
Согласно данным исследования агентства по трудоустройству Gemi Personal, украинских бизнесменов привлекает:
- близкое географическое расположение;
- отсутствие языкового барьера;
- стабильная экономика;
- прозрачные условия ведения бизнеса для иностранцев;
- благоприятные налоговые нормы и законодательство.
Пандемия раскрыла новую тенденцию в трудовой эмиграции украинцев. В прошлом году на переезд решились владельцы обанкротившихся малых и средних украинских предприятий, которые активно ищут возможности на более стабильном рынке.
Поляки имеют подобную нашей ментальность, но европейский подход к ведению бизнеса,
– отмечает основатель Gemi Personal Евгений Кириченко.
По оценкам экспертов организации, бизнес украинцев в Польше становится цивилизованнее и более упорядоченным:
- украинки, которые ранее занимались уборкой частных домов и офисов компаний, сегодня сами открывают собственные клининговые фирмы;
- украинцы, которые до этого работали на стройках, создают свои ремонтно-строительные компании.
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