В феврале 2021 года 4 из 5 экономических эмигрантов из Украины собирались начать собственное дело в Польше. Количество предпринимателей, которые выезжают, постоянно растет.

В конце пандемического 2020 года в Польше Заведением социального страхования (ZUS) было зарегистрировано более 21 500 предпринимателей иностранного происхождения. Это почти на 11 процентов выше показателя 2019 года, а больше всего среди них насчитывается людей из Украины.

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Почему украинцы становятся предпринимателями в Польше

Согласно данным исследования агентства по трудоустройству Gemi Personal, украинских бизнесменов привлекает:

близкое географическое расположение ;

; отсутствие языкового барьера;

стабильная экономика ;

; прозрачные условия ведения бизнеса для иностранцев;

благоприятные налоговые нормы и законодательство.

Пандемия раскрыла новую тенденцию в трудовой эмиграции украинцев. В прошлом году на переезд решились владельцы обанкротившихся малых и средних украинских предприятий, которые активно ищут возможности на более стабильном рынке.

Поляки имеют подобную нашей ментальность, но европейский подход к ведению бизнеса,

– отмечает основатель Gemi Personal Евгений Кириченко.

По оценкам экспертов организации, бизнес украинцев в Польше становится цивилизованнее и более упорядоченным: