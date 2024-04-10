Одна з європейських країн скорочує виплати для українців: що відомо

Уряд Норвегії вживає заходів для скорочення допомоги, яку надають українським біженцям. У такий спосіб хочуть зменшити привабливість країни для тимчасового захисту.

Згідно з ухваленими змінами, розмір грошової підтримки буде зменшено до певного рівня. Відповідні зміни пропонується продовжити до 1 липня 2026 року.

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Влада Норвегії скорочує виплати для українців

Намагаючись розв'язати проблеми, пов'язані з соціальними виплатами, норвезький уряд має намір запропонувати парламенту прийняти рішення про припинення виплат на дітей протягом першого року їхнього проживання в країні.

Очікується, що новоприбульці швидко знайдуть роботу та зможуть самостійно утримувати себе,

– прокоментував міністр праці та соціальної політики Тоньє Бренна.

Ці зміни є частиною стратегії влади, спрямованої на зменшення потоку українських біженців до Норвегії та узгодження її допомоги з політикою інших скандинавських країн.

Зазначається, що з початку нового року спостерігається помітне зменшення кількості українських мігрантів, які в'їжджають до Норвегії. Дані свідчать про зменшення на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Додатково, уряд пропонує внести зміни до законодавства, щоб допомогти українським біженцям швидше влаштуватися на роботу водіями автобусів.

Влада Норвегії скорочує виплати для українців / Фото Unsplash

Крім того, норвезька влада висунула кілька пропозицій для обговорення цієї весни. Одна з них пропонує зменшити виплати для пар без дітей на ознайомчій програмі приблизно на 6 000 норвезьких крон на місяць.

Також інша пропозиція, що розглядається, полягає в тому, щоб скоригувати виплати для денної програми на основі кількості годин в ознайомчій програмі.

Зауважимо, швейцарський уряд висунув пропозицію дозволити українським біженцям обміняти статус захисту S на стандартну посвідку на проживання. Існує єдина умова – яка – читайте за посиланням.