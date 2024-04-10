Одна из европейских стран сокращает выплаты для украинцев: что известно

Правительство Норвегии принимает меры для сокращения помощи, которую предоставляют украинским беженцам. Таким образом хотят уменьшить привлекательность страны для временной защиты.

Согласно принятым изменениям, размер денежной поддержки будет уменьшен до определенного уровня. Соответствующие изменения предлагается продлить до 1 июля 2026 года.

Читайте также В Чехии хотят изменить статус проживания для беженцев: какие права предоставят украинцам

Власти Норвегии сокращают выплаты для украинцев

Пытаясь решить проблемы, связанные с социальными выплатами, норвежское правительство намерено предложить парламенту принять решение о прекращении выплат на детей в течение первого года их проживания в стране.

Ожидается, что новоприбывшие быстро найдут работу и смогут самостоятельно содержать себя,

– прокомментировал министр труда и социальной политики Тонье Бренна.

Эти изменения являются частью стратегии власти, направленной на уменьшение потока украинских беженцев в Норвегию и согласование ее помощи с политикой других скандинавских стран.

Отмечается, что с начала нового года наблюдается заметное уменьшение количества украинских мигрантов, которые въезжают в Норвегию. Данные свидетельствуют об уменьшении на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дополнительно, правительство предлагает внести изменения в законодательство, чтобы помочь украинским беженцам быстрее устроиться на работу водителями автобусов.

Власти Норвегии сокращают выплаты для украинцев / Фото Unsplash

Кроме того, норвежские власти выдвинули несколько предложений для обсуждения этой весной. Одно из них предлагает уменьшить выплаты для пар без детей на ознакомительной программе примерно на 6 000 норвежских крон в месяц.

Также другое предложение, что рассматривается, заключается в том, чтобы скорректировать выплаты для дневной программы на основе количества часов в ознакомительной программе.

Заметим, швейцарское правительство выдвинуло предложение позволить украинским беженцам обменять статус защиты S на стандартный вид на жительство. Существует единственное условие – которая – читайте по ссылке.