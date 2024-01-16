Не встигають опрацьовувати заяви: росіяни кинулись масово отримувати громадянство Молдови

У Молдові спостерігають різкий сплеск кількості охочих, здебільшого росіян, отримати громадянство. Все через війну Росії проти України.

Влада Молдови заявила, що не встигає обробляти заяви про надання громадянства, що подають до імміграційної служби росіяни. На тлі цих подій навіть просять продовжити термін для розгляду заяв.

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Росіяни масово хочуть громадянство Молдови

В уряді заявили, що останнім часом значно зросла кількість громадян Росії, які прагнуть отримати громадянство Молдови.

У зв'язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, відомство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до 6 місяців, замість нинішніх 20 днів,

– заявили в урядовому відомстві.

Посадовці пояснили, що до різкого збільшення кількості охочих отримати молдовське громадянство призвела війна Росії проти України.

Відомство також повідомило, що 70% заявників є громадянами Росії, 20% – українцями, але конкретні цифри не оприлюднило.

З Латвії планують депортувати понад тисячу росіян

Понад тисячі громадянам Росії загрожує депортація з Латвії. Вони порушили закон про імміграцію.

Управління у справах громадянства та міграції Латвії підрахувало, що 1 167 росіян не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію та не подали документи на отримання посвідки на проживання у країні. Тож тепер їх мають депортувати.

Зауважимо, а влітку 2023 року Литва позбавила 135 росіян права на постійне проживання в країні. Литовський департамент міграції цікавився в росіян поглядами щодо того, кому належить Крим і чи підтримують вони російське вторгнення в Україну. Ці особи поділяють погляди Кремля на війну, тому були позбавлені посвідок на проживання.