Перевірки на внутрішніх кордонах ЄС уже діють у Польщі, Чехії, Австрії та Німеччині. До цього списку долучилися ще три країни – Словенія, Хорватія та Італія.

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Словенія, Хорватія та Італія запроваджують перевірки на кордоні

Влада Словенії, Хорватії та Італії оголосила про посилення прикордонного контролю, приєднавшись до списку інших країн Шенгенської зони, які вже ввели подібні заходи.

Три сусідні країни розпочали прикордонні перевірки через занепокоєння безпекою та ситуацією на Близькому Сході.

Так, уряд Словенії оголосив, що запроваджує контроль на кордонах з Угорщиною та Хорватією. У відповідь Хорватія запровадила перевірки на кордоні зі Словенією. Підтримала рішення і влада Італії.

Відновлення прикордонного контролю є не ознакою недовіри між країнами ЄС, а зміною контексту безпеки в Європі після воєн і нестабільності в південному та східному сусідстві,

– підкреслив прем'єр-міністр Хорватії.

Зазначається, що шенгенський кодекс дозволяє державам-учасницям відновити внутрішній контроль у конкретних надзвичайних ситуаціях, але це не означає повернення до прикордонного контролю, який існував до в'їзду в Шенгенську зону.

Наразі контроль запроваджують на 10 днів. Пізніше, можливо, продовжать.

Які ще країни посилили прикордонний контроль?

Перевірки на внутрішніх кордонах ЄС уже діють у Польщі, Чехії, Австрії та Німеччині. Політики кажуть, що вони м'якші, ніж на зовнішніх кордонах, але все ж таки необхідні, щоб забезпечити безпеку людей.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС, а також спроби нерегулярного перетину кордону змусили кілька країн ЄС знову запровадити прикордонний контроль.