Основні фейки про виїзд за кордон на автомобілі

Чимало українців щодня в умовах війни перетинає кордон з європейськими державами на авто. Тим часом у Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували найпопулярніші міфи з цього приводу.

Так, здавалося б, уже давно з'ясували основні особливості в'їзду в країни Європи на машині та чітко окреслили основні вимоги до водіїв. Однак у мережі досі ширяться фейки щодо перетину кордону на авто, у які слід перестати вірити.

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3 фейки про виїзд за кордон на автомобілі

#1

Фейк. Українці часто говорять про те, що для перетину кордону на машині потрібно мати міжнародні права.

Роз'яснення. При перетині державного кордону на автомобілі необхідно мати:

українське посвідчення водія (пластикове);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

розпізнавальний знак України на авто (наклейка UA);

державний номерний знак на авто (індивідуальний номерний знак не підходить);

договір міжнародного страхування ("Зелена карта").

#2

Фейк. Заборонено виїжджати з України на чужій машині. Так, якщо при перетині кордону машина не належить водію, потрібно, аби власник був в авто.

Роз'яснення. Виїзд за межі України дозволений на чужому авто. Особі, що не є власником машини, при перетині кордону необхідно мати:

довіреність на право водіння автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон;

або тимчасовий реєстраційний талон на право керування автомобілем.

#3

Фейк. Якщо вікна у машині тоновані, слід зривати все тонування.

Роз'яснення. Перед виїздом за кордон уточніть, в яких країнах ПДР забороняють тонування лобового та бічного скла передніх дверей авто.

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