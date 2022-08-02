Так, казалось бы, уже давно выяснили основные особенности въезда в страны Европы на машине и четко обозначили основные требования к водителям. Однако в сети до сих пор ходят фейки по пересечению границы на авто, в которые следует перестать верить.

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3 фейка о выезде за границу на автомобиле

#1

Фейк. Украинцы часто говорят, что для пересечения границы на машине нужно иметь международные права.

Разъяснение. При пересечении государственной границы на автомобиле необходимо иметь:

украинское водительское удостоверение (пластиковое);

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

опознавательный знак Украины на авто (наклейка UA);

государственный номерной знак на авто (индивидуальный номерной знак не подходит);

договор международного страхования ("Зеленая карта").

#2

Фейк. Запрещено уезжать из Украины на чужой машине. Так, если при пересечении границы машина не принадлежит водителю, нужно, чтобы владелец был в автомобиле.

Разъяснение. Выезд за пределы Украины разрешен на чужом авто. Водителю, не являющемуся владельцем машины, при пересечении границы необходимо иметь:

доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу;

или временный регистрационный талон на право вождения.

#3

Фейк. Если окна в машине тонированы, следует срывать всю тонировку.

Разъяснение. Перед выездом за границу уточните, в каких странах ПДД запрещают тонировку лобового и бокового стекла передней двери авто.