Виїзд з дитиною за кордон: у яких випадках згода батька не є обов'язковою

Згідно з чинним українським законодавством, виїзд з країни громадян, яким менше, ніж 16 років, у супроводі одного з батьків має здійснюватися за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків. Але є винятки. Про них – у матеріалі.

Також слід зазначити, що нотаріально посвідчена згода потрібна, коди діти перетинають кордон України у супроводі уповноваженої батьками особи. Навіть бабуся та дідусь не мають права виїхати з України з онуками без офіційно підтвердженої згоди батьків цих дітей.

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Коли згода батька на виїзд дитини не потрібна

Існують випадки, коли згода батька на виїзд дитини не потрібна. Проте, залежно від конкретного випадку, треба підготовити деякі документи для пред'явлення на кордоні.

Так, є ряд правових підстав, коли один з батьків самостійно приймає рішення щодо тимчасового виїзду дитини за кордон, серед яких:

рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини разом з одним із батьків;

щодо одного з батьків не застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з нею;

термін перебування за кордоном не перевищуватиме один місяць;

інформування іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов'язки (якщо відомо місце проживання) про тимчасовий виїзд дитини за межі України із зазначенням мети поїздки, місця перебування та приблизний час повернення додому;

наявна заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, підтверджена довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів (видається органом державної виконавчої служби або приватним виконавцем).

Також згода другого з батьків не є обов'язковою, якщо метою поїздки є:

лікування;

навчання;

участь дитини в дитячих змаганнях, учнівських олімпіадах та конкурсах;

участь неповнолітнього у наукових виставках та фестивалях;

оздоровлення та відпочинок дитини за кордоном, зокрема у складі організованої групи дітей тощо.

Існують випадки, коли згода батька при виїзді за кордон не потрібна / Фото Pexels

