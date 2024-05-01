Вулкан Руанг розташований в острівній частині Індонезії. Через його виверження на території країни оголосили найвищий рівень небезпеки.

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Що відбувається в Індонезії зараз

У мережі публікують апокаліптичні кадри з місця події. Хмари попелу здійнялися вже на 5 кілометрів. Спершу влада провінції Північний Сулавесі була налаштована оптимістично. Однак упродовж вівторка, 30 квітня, Руанг вивергався щонайменше тричі. Тому місцеві побоюються загрози цунамі.

Виверження вулкана Руанг перетворило реальність на кадри з апокаліптичних фільмів: дивіться відео

Щоб уникнути небезпеки, усіх жителів острова Руанг (843 людини) евакуювали. Тимчасово їх прихистили у місті Манадо, розташованому на відносно безпечній відстані від вулкана. Також довелося евакуювати людей із сусіднього острова Тагуланданг. Вони добиралися до місць безпеки двома кораблями. Iндонезійська агенція з ліквідації наслідків стихійних лих наголосила, що наразі людей в епіцентрі загрози не залишилося. На щастя, даних про постраждалих немає.

В AirNav Indonesia заявили, що вже довелося зупинити роботу 7 аеропортів. Зокрема, у місті Манадо. Довелося скасувати низку рейсів – плани сотень пасажирів зруйновані.

Станом на 1 травня вулкан продовжує вивергати попіл. Чорна хмара огортає все навколо.