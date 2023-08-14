Фонтан лави: на Сицилії через виверження Етни закрили аеропорт

На Сицилії прокинувся вулкан Етна. Через стовп диму і попелу призупинив роботу аеропорт Катанії.

Етна є одним із найактивніших у світі вулканів з частими виверженнями, як великими, так і малими. Цього разу через потужні фонтани лави і стовп диму довелося припинити польоти з сицилійського аеропорту.

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Пробудження Етни

Напередодні вулкан несподівано почав фонтанувати лавою. В регіоні зараз спостерігається сильна вибухова активність, тому спрогнозувати, коли закінчиться виверження, поки складно.

Вулканологи визначили, що виверження почалось ввечері 13 серпня в південно-східному кратері Етни. Активність швидко збільшувалась і вулкан почав вивергати фонтани лави. Місцеві сицилійці також могли помітити потік лави, який спускався по схилу одного з кратерів.

Етна викидає фонтани лави: дивіться відео

Активність вулкана Етна змусила оголосити червоний рівень небезпеки для авіації. Тому аеропорт Катанії, що на італійському острові Сицилія, призупинив роботу. Рейси на сьогодні скасовані, але біля терміналу все одно чекали пасажири, які сподівалися вилетіти. Коли летовище відновить роботу, сказати поки складно. За останньою інформацією, аеропорт буде закритий до 20:00.

Рейси з аеропорту Катанії – скасовані / Фото ANSA

Що відомо про вулкан Етна?

Етна – це найвищий діючий вулкан в Європі, а також один із найактивніших у світі. Він має багату історію. Сама назва має арабське походження і в перекладі означає "‎Гора вогню". Етна може прокидатися по кілька разів на рік, викидаючи лаву і попіл. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

У травні авіасполучення з Катанією вже припиняли через виверження Етни. Тоді вулкан покрив попелом Сицилію, засипало навіть злітно-посадкові смуги аеропорту.