Вивчити польську самостійно: 5 найкращих фільмів іноземною, знятих на реальних подіях

Щоб вивчити іноземну мову, сьогодні не обов'язково ходити на спеціальні курси чи вступати на факультет філології. Маючи базові знання, розвинути їх можна за допомогою перегляду фільмів.

Закордон 24 підготував цікаву добірку найкращих фільмів, знятих польськими режисерами. В основі кінострічок – події, які відбувались у реальному житті.

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Pianista, 2002 рік

Відомий далеко за межами Польщі фільм Романа Поланскі Pianista є справжнім кіношедевром, заснованим на реальних подіях. Стрічка розповідає історію Владислава Шпільмана, видатного польського піаніста, єврея за походженням.

Змушений мешкати у варшавському гетто під час Другої світової війни, герой зазнає принижень, страждань та готовий чинити опір. Один з офіцерів відступаючої німецької армії знаходить Владислава серед руїн знищеного бомбардуванням міста і допомагає йому вижити.

Жанр: драма.

IMDB: 8,5/10.

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Katyń, 2007 рік

Для любителів військової тематики фільм Katyń володаря премії "Оскар", режисера Анджея Вайди, стане справжнім відкриттям. В основу фільму лягла книга Анджея Мулярчика "Post mortem – Катинська Історія".

Події фільму відбуваються у Польщі у 1939 – 1945 роках. З початком війни Польща була окупована з заходу німецькими військами, а зі сходу – радянськими. Розпочалися масові арешти і страти. У фільмі є чотири головних лінії – це історії життя чотирьох польських офіцерів, які потрапили в радянський полон і були розстріляні у 1940 році органами НКВД у Катинському лісі.

На головному плані фільму – трагічна доля жінок: матерів, сестер, дочок офіцерів Польської Армії, які були масово страчені за наказом Сталіна. Довгий час вони не знали страшної правди, хоч і здогадувалися про неї. Це історія про те, як незважаючи ні на що, люди чекають, люблять, надіються, і до останнього не вірять у смерть.

Жанр: історичний, драма, воєнний.

IMDB: 7/10.

Фільм Katyń: дивіться трейлер

Dług, 1999 рік

Польський фільм Кшиштофа Краузе Dług розповідає про події, які трапились у Варшаві на початку 1990-х років. Під час пошуку фінансування, щоб розпочати бізнес з імпорту італійських скутерів, друзі Адам та Стефан зустрічають бізнесмена Джерарда.

Однак після знайомства на юнаків починають тиснути неприємності у вигляді великого боргу та переслідувань бізнес-партнерів. Фільм нагороджений великою кількістю премій.

Жанр: драма.

IMDB: 7,9/10.

Фільм Dług: дивіться трейлер

Jesteś Bogiem, 2012 рік

Польський біографічний фільм Jesteś Bogiem режисера Лешека Давида розповідає про історію молодого хлопця з прізвиськом Magik – юнака з багатоквартирного будинку, який стає не стежку дорослого життя та намагається поєднати реальність з творчими мріями.

В основу кінострічки ввійшла історія відомого польського хіп-хоп гурту Paktofonika. Успіх хлопців поєднується з особистими драмами та фінансовими проблемами.

Жанр: драма, біографія, мюзикл.

IMDB: 6,6/10.

Фільм Jesteś Bogiem: дивіться трейлер

Ostatnia rodzina, 2016 рік

Ostatnia rodzina – ще один польський фільм на реальних подіях. Історія картини починається у 1977 році, коли Томек Бексінський поселяється у власній квартирі. Його батьки, Зофія і Здзіслав, живуть поруч, тому часто зустрічаються з сином.

Дуже чутливий і неспокійний характер сина турбує Зофію. Водночас Здзіслав пробує повністю присвятити себе мистецтву. Після першої спроби самогубства Томека батьки змушені боротися не тільки за сина, а й за контроль над власним життям.

Коли Здзіслав підписує договір у Франції з артдилером, а Томек починає працювати на Польському радіо, здається, що найгірше вже позаду. Однак сім'ю чекає ще ціла низка фатальних подій.

Жанр: драма з елементами комедії.

IMDB: 7,5/10.

Фільм Ostatnia rodzina: дивіться трейлер