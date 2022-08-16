МВС Чехії випустило для українців безкоштовний онлайн-курс з самостійного вивчення чеської мови

У чужій країні критично важливо розуміти та говорити державною мовою, адже від цього залежить подальша успішна адаптація за кордоном. Назустріч українцям у цьому питанні пішли в МВС та Міносвіти Чехії. Відомства випустили для біженців з України курс для вивчення чеської.

Спеціальний мовний курс "První pomoc v češtině" призначений для самостійного вивчення чеської на базовому рівні. Матеріали доступні в онлайн-форматі.

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Що входить у безкоштовний курс вивчення чеської мови

Автори проєкту підготували 65-сторінковий робочий зошит із завданнями, які перегукуються з реальними ситуаціями в Чехії. Усе продубльовано українською мовою, а також додано аудіофайли. Такий формат допоможе не лише почути правильну вимову різних слів та фраз, а й краще сприймати іноземну мову на слух. Записи можна завантажити або прослуховувати просто на сайті.

Можливо, зараз ви не знаєте, що робити далі. Прислухайтеся до нашої поради: вивчайте чеську мову. Якщо ви залишитеся в нашій країні, вона вам знадобиться. Навіть якщо ви повернетеся в Україну або переїдете до іншої країни, знання мови завжди стане в пригоді,

– кажуть автори курсу.



Мовний курс "První pomoc v češtině" / Фото Čeština pro cizince