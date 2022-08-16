Специальный языковой курс " První pomoc v češtině " предназначен для самостоятельного изучения чешского на базовом уровне. Материалы доступны в онлайн-формате.

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Что входит в бесплатный курс изучения чешского языка

Авторы проекта подготовили 65-страничную рабочую тетрадь с задачами, перекликающимися с реальными ситуациями в Чехии. Все продублировано на украинском языке, а также добавлены аудиофайлы. Такой формат поможет не только услышать правильное произношение разных слов и фраз, но и лучше воспринимать иностранный язык на слух. Записи можно скачать или прослушивать прямо на сайте.

Возможно, сейчас вы не знаете, что делать дальше. Прислушайтесь к нашему совету: изучайте чешский язык. Если вы останетесь в нашей стране, он вам пригодится. Даже если вы вернетесь в Украину или переедете в другую страну, знание языка всегда пригодится,

– говорят авторы курса.