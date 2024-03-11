Ця тенденція супроводжується значними безготівковими фінансовими потоками, які може відстежувати Національний банк. Дані НБУ дають зрозуміти на що і скільки витрачають громадяни України за кордоном.

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Слід зауважити, що статистика НБУ не розрізняє витрати українців, які перебували за кордоном до повномасштабної війни, і тих, хто виїхав туди після її початку.

Скільки витрачають українці за кордоном?

До початку війни, у січні 2022 року, українські громадяни за кордоном витратили 698 мільйонів доларів. Левову частину цих коштів, а саме 509 мільйонів доларів, Національний банк ідентифікує як кошти, витрачені на ділові поїздки, а 189 мільйонів – було витрачено на особисті цілі.

У лютому 2022 року українці за кордоном витратили 812 мільйонів доларів, з яких 545 мільйонів було спрямовано на ділові поїздки, а 267 мільйонів – на особисті потреби.

А в березні, після початку війни, відбулися зміни. Обсяг витрат українців за межами країни подвоївся, досягнувши 1,627 мільярда доларів. При цьому витрати на ділові цілі знизилися до 408 мільйонів доларів порівняно з попередніми місяцями, тоді як витрати на особисті цілі збільшилися майже вп'ятеро, склавши 1,219 мільярда доларів. Таким чином, у березні 2022 року особисті витрати українців за кордоном перевищили один мільярд доларів.

У квітні 2022 року витрати українців на особисті потреби за кордоном продовжили зростати, досягнувши 1,334 мільярда доларів, що свідчить про безперервне зниження витрат на ділові поїздки до 327 мільйонів доларів. Продовжуючи тенденцію, у травні загальний обсяг витрат українців за межами країни збільшився до 1,927 мільярда доларів. При цьому значна частина, 1,503 мільярда доларів, була спрямована на задоволення особистих потреб.

Скільки витрачають українці за кордоном / Фото Unsplash

У січні 2023 року позначка загальних витрат українців за кордоном перевищила 2 мільярди доларів, з яких абсолютна більшість йшла на особисті цілі. Ситуація знову змінилася в березні, але вже 2023-го. Тоді обсяг витрат почав знижуватися через те, що багато українців почала повертатися додому.

На що витрачають гроші?

За даними НБУ, найчастіше українці витрачають гроші на:

продукти – 34% усіх витрат наприкінці 2023 року;

кафе і ресторани – 21%;

аптеки – 19%;

одяг, взуття, АЗС (паливо і супутні речі), транспорт і готелі – витрачали менше.

Якщо говорити про країни, де ці кошти були витрачені, то лідерами за транзакціями були Польща, Німеччина, Чехія, Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Британія, США та Італія.