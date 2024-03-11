Эта тенденция сопровождается значительными безналичными финансовыми потоками, которые может отслеживать Национальный банк. Данные НБУ дают понять на что и сколько тратят граждане Украины за рубежом.

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Следует заметить, что статистика НБУ не различает расходы украинцев, которые находились за рубежом до полномасштабной войны, и тех, кто выехал туда после ее начала.

Сколько тратят украинцы за границей?

До начала войны, в январе 2022 года, украинские граждане за рубежом потратили 698 миллионов долларов. Львиную часть этих средств, а именно 509 миллионов долларов, Национальный банк идентифицирует как средства, потраченные на деловые поездки, а 189 миллионов – было потрачено на личные цели.

В феврале 2022 года украинцы за рубежом потратили 812 миллионов долларов, из которых 545 миллионов было направлено на деловые поездки, а 267 миллионов – на личные нужды.

А в марте, после начала войны, произошли изменения. Объем расходов украинцев за пределами страны удвоился, достигнув 1,627 миллиарда долларов. При этом расходы на деловые цели снизились до 408 миллионов долларов по сравнению с предыдущими месяцами, тогда как расходы на личные цели увеличились почти в пять раз, составив 1,219 миллиарда долларов. Таким образом, в марте 2022 года личные расходы украинцев за рубежом превысили один миллиард долларов.

В апреле 2022 года расходы украинцев на личные нужды за рубежом продолжили расти, достигнув 1,334 миллиарда долларов, что свидетельствует о непрерывном снижении расходов на деловые поездки до 327 миллионов долларов. Продолжая тенденцию, в мае общий объем расходов украинцев за пределами страны увеличился до 1,927 миллиарда долларов. При этом значительная часть, 1,503 миллиарда долларов, была направлена на удовлетворение личных потребностей.

Сколько тратят украинцы за рубежом / Фото Unsplash

В январе 2023 года отметка общих расходов украинцев за рубежом превысила 2 миллиарда долларов, из которых абсолютное большинство шло на личные цели. Ситуация снова изменилась в марте, но уже 2023-го. Тогда объем расходов начал снижаться из-за того, что многие украинцы начали возвращаться домой.

На что тратят деньги?

По данным НБУ, чаще всего украинцы тратят деньги на:

продукты – 34% всех расходов в конце 2023 года;

кафе и рестораны – 21%;

аптеки – 19%;

одежду, обувь, АЗС (топливо и сопутствующие вещи), транспорт и гостиницы – тратили меньше.

Если говорить о странах, где эти средства были потрачены, то лидерами по транзакциям были Польша, Германия, Чехия, Испания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания, США и Италия.