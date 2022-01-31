Подія відбулася за участі представників української громади та діаспори Грузії, посла України, а також за сприяння Українського інституту. Про це Посольство України в Грузії розповіло на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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Детальніше про відкриття Української бібліотеки в Грузії

Українську бібліотеку у столичній грузинській Національній Парламентській Бібліотеці відкрили 28 січня. Готуватися до цієї події почали ще з 8 лютого 2018 року, коли було підписано Меморандум про відкриття Українського куточка в згаданій бібліотеці, подальшу співпрацю та організацію спільних проєктів, зазначають у Посольстві. Весь цей часовий проміжок Посольство України в Грузії активно поповнювало книжкові фонди Національної Парламентської Бібліотеки.

Українська бібліотека працюватиме по буднях з 10:00 до 18:00. Щоб отримати українську книгу, потрібно завітати з паспортом та оформити на місці читацький квиток. Бібліотеку пообіцяли регулярно збагачувати новинками.

У Тбілісі відкрити Українську бібліотеку / Фото з фейсбуку Посольства України в Грузії

Окрім того, у приміщенні Парламентської Бібліотеки в Тбілісі відкрили етнофотовиставку під назвою "Діти України: традиції та сучасність". Вона складається з 20 портретів дітей воїнів АТО, одягнених в автентичне українське вбрання.

У Тбілісі відкрити етнофотовиставку на українську тематику / Фото з фейсбуку Посольства України в Грузії