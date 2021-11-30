У вітамінах польського виробника знайшли небезпечну речовину

Головна санітарна інспекція Польщі виявили небезпечну речовину у вітамінах відомих виробників. Українцям, які проживають у польських містах, радять ретельно перевіряти етикетки.

У препаратах компаній Dr Vita та Polski Lek виявила оксид етилену в сировині для вітамінів.

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Головна санітарна інспекція Польщі радить уважно перевірити обгортки вітамінів, які ви вживаєте. Небезпечну речовину виявили у вітамінах:

Dr Vita Calcium з вітаміном С, малиновий смак – з номерами партій: 101161QY i 101181QY, з терміном придатності: 16.01.2023 та 18.01.2023;

Dr Vita Мультивітамін + мінерали — з номерами партій: 012021QY, 012022QY, 012023QY, з терміном придатності: 02.12.2022.

А також у препаратах компанії Polski Lek:

Calcium Duo alergo з кверцетином – з номерами партій: 012101QZ, 012102QZ, 012103QZ, 012111QZ, 012112QZ, 012113QZ, з терміном придатності: 10.12.2022 i 11.12.2022;

Calcium з вітаміном С, ароматизатор лимона – з номерами партій: 012031QY, 012032QY, 012033QY, 012041QY, з терміном придатності: 03.12.2022 i 04.12.2022;

Calcium з вітаміном С, аромат апельсина – з номерами партій: 012043QZ, 012051QZ, 012052QZ, 012063QZ, 012071QZ, 012072QZ, з терміном придатності: 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022 i 07.12.2022;

Calcium з вітаміном С зі смаком полуниці – номери партій: 011281QZ, 011301QZ, 011302QZ, з терміном придатності: 28.11.2022 i 30.11.2022;

У компаніях вже відреагували на інцидент і роблять все для того, аби вилучити небезпечну продукцію.

Що відомо про оксид етилену Це промисловий хімікат, який використовується для стерилізації медичного приладдя, зменшення забруднення прянощів та виробництва інших хімікатів. Оксид етилену – шкідлива для здоров'я речовина заборонена у ЄС. Санітарна інспекція рекомендує не споживати вказані продукти.

Додамо, що ще в липні 2021 року Головна санітарна інспекція Польщі виявила небезпечну для здоров'я людини речовину у деяких продуктах тваринного походження. Серед списку, зокрема, рулет зі свинини, рулонний бекон та консервована шинка.