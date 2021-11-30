У вітамінах польського виробника знайшли небезпечну речовину
Джерело:In Poland
Головна санітарна інспекція Польщі виявили небезпечну речовину у вітамінах відомих виробників. Українцям, які проживають у польських містах, радять ретельно перевіряти етикетки.
У препаратах компаній Dr Vita та Polski Lek виявила оксид етилену в сировині для вітамінів.
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Головна санітарна інспекція Польщі радить уважно перевірити обгортки вітамінів, які ви вживаєте. Небезпечну речовину виявили у вітамінах:
- Dr Vita Calcium з вітаміном С, малиновий смак – з номерами партій: 101161QY i 101181QY, з терміном придатності: 16.01.2023 та 18.01.2023;
- Dr Vita Мультивітамін + мінерали — з номерами партій: 012021QY, 012022QY, 012023QY, з терміном придатності: 02.12.2022.
А також у препаратах компанії Polski Lek:
- Calcium Duo alergo з кверцетином – з номерами партій: 012101QZ, 012102QZ, 012103QZ, 012111QZ, 012112QZ, 012113QZ, з терміном придатності: 10.12.2022 i 11.12.2022;
- Calcium з вітаміном С, ароматизатор лимона – з номерами партій: 012031QY, 012032QY, 012033QY, 012041QY, з терміном придатності: 03.12.2022 i 04.12.2022;
- Calcium з вітаміном С, аромат апельсина – з номерами партій: 012043QZ, 012051QZ, 012052QZ, 012063QZ, 012071QZ, 012072QZ, з терміном придатності: 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022 i 07.12.2022;
- Calcium з вітаміном С зі смаком полуниці – номери партій: 011281QZ, 011301QZ, 011302QZ, з терміном придатності: 28.11.2022 i 30.11.2022;
У компаніях вже відреагували на інцидент і роблять все для того, аби вилучити небезпечну продукцію.
Що відомо про оксид етиленуЦе промисловий хімікат, який використовується для стерилізації медичного приладдя, зменшення забруднення прянощів та виробництва інших хімікатів. Оксид етилену – шкідлива для здоров'я речовина заборонена у ЄС. Санітарна інспекція рекомендує не споживати вказані продукти.
Додамо, що ще в липні 2021 року Головна санітарна інспекція Польщі виявила небезпечну для здоров'я людини речовину у деяких продуктах тваринного походження. Серед списку, зокрема, рулет зі свинини, рулонний бекон та консервована шинка.