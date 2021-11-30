В витаминах польского производителя нашли опасное вещество

Главная санитарная инспекция Польши обнаружила опасное вещество в витаминах известных производителей. Украинцам, проживающим в польских городах, советуют тщательно проверять этикетки.

В препаратах компаний Dr Vita и Polski Lek обнаружили оксид этилена в сырье для витаминов.

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Главная санитарная инспекция Польши советует внимательно проверить обертки витаминов, которые вы употребляете. Опасное вещество обнаружили в витаминах:

Dr Vita Calcium с витамином С, малиновый вкус – с номерами партий: 101161QY и 101181QY, со сроком годности: 16.01.2023 и 18.01.2023;

Dr Vita Мультивитамин + минералы – с номерами партий: 012021QY, 012022QY, 012023QY, со сроком годности: 02.12.2022.

А также в препаратах компании Polski Lek:

Calcium Duo alergo с кверцетином – с номерами партий: : 012101QZ, 012102QZ, 012103QZ, 012111QZ, 012112QZ, 012113QZ, со сроком годности: 10.12.2022 и 11.12.2022;

Calcium с витамином С, ароматизатор лимона – с номерами партий: 012031QY, 012032QY, 012033QY, 012041QY, со сроком годности: 03.12.2022 и 04.12.2022;

Calcium с витамином С, аромат апельсина – с номерами партий: 012043QZ, 012051QZ, 012052QZ, 012063QZ, 012071QZ, 012072QZ, со сроком годности: 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022 и 07.12.2022;

Calcium с витамином С со вкусом клубники – номера партий: 011281QZ, 011301QZ, 011302QZ, со сроком годности: 28.11.2022 и 30.11.2022;

В компаниях уже отреагировали на инцидент и делают все для того, чтобы утилизировать опасную продукцию.

Что известно об оксиде этилена Это промышленный химикат, который используется для стерилизации медицинских принадлежностей, уменьшения загрязнения пряностей и производства других химикатов. Оксид этилена – вредное для здоровья вещество, которое запрещено в ЕС. Санитарная инспекция рекомендует не употреблять указанные продукты.

Добавим, что еще в июле 2021 года Главная санитарная инспекция Польши обнаружила опасное для здоровья человека вещество в некоторых продуктах животного происхождения. Среди списка, в частности, рулет из свинины, рулонный бекон и консервированная ветчина.