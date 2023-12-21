Так, Міністерство внутрішніх справ Чехії повідомило про нову деталь процедури продовження візи тимчасового захисту українських біженців у 2024 році. Які документи треба буде підготувати – читайте далі!

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Чехія висунула нову умову для продовження тимчасового захисту

Після онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту біженцям треба буде відвідати відділення Міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову візову наклейку. Під час візиту необхідно надати документ про наявність житла на бланку із засвідченим підписом власника (у нотаріуса або в будь-якому відділенні CzechPoint, наприклад, на пошті).

Офіційно завірений підпис не вимагається у випадку договору оренди або суборенди, але цей договір має бути підписаний обома договірними сторонами. До відділення Міністерства внутрішніх справ ви повинні принести офіційно завірену копію.

Не потрібно надавати підтвердження про проживання і тоді, якщо особа проживає у державному гуманітарному житлі.

Для продовження захисту потрібен документ про наявність житла / Інструкція МВС Чехії

Необхідні формуляри для фізичних та юридичних осіб, які надають житло, можна завантажити на інформаційному порталі для іноземців.

Як завірити підпис або копію документа?

Існує декілька видів завірення. Найчастіше ви можете зустрітися з такими:

Офіційно завіреним підписом (легалізаце) — підтверджує, що заявник власноруч підписав документ перед відповідною особою або признав підпис на документі за свій власний.

Офіційно завіреною копією (відімаце) — підтверджує лише відповідність між наданою копією та оригінальним документом. Не засвідчує автентичність підпису.

Завірення найчастіше можна зробити на пошті або в деяких муніципальних установах.

Увага! Завірити можна лише документи чеською та словацькою мовами. Якщо йдеться про легалізацію, не забудьте взяти з собою посвідчення особи.

Зауважимо, прагнучи врегулювати тимчасовий захист, який надається громадянам України, Чеська Республіка запровадила суворі правила. Відповідно до цих положень, особи ризикують втратити свій статус і пільги, якщо залишають країну на тривалий період для здобуття освіти чи у справах. Розповідаємо, на скільки днів українські біженці можуть виїжджати із Чехії та на що впливає тривала відсутність.