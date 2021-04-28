Вишиванка єднає: як у Токіо популяризують українську культуру

У Токіо пройде День вишиванки, відтак на вулицях японської столиці можна буде побачити українське національне вбрання. Що відомо про цю особливу подію – дізнавайтесь у матеріалі.

Неприбуткова громадська організація українців у Японії "Краяни" проведе дев'ятий День вишиванки у Токіо 16 травня. Про це організація повідомила на своїй сторінці у фейсбуці. З метою захисту від коронавірусу захід відбуватиметься просто неба. На подію запрошують не лише вихідців з України, а й усіх, кого цікавить українська культура. Захід є аполітичним, тому символіка будь-яких політичних партій забороняється. Місце зустрічі – Hyogojima Park. Початок – о 13:00.

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Що чекає відвідувачів

Організатори події обіцяють гостям: цікаву програму, приємне спілкування та заохочувальні призи за участь у конкурсах. Зокрема, нагороджуватимуть за кращу вишиванку.

Приходити у вишиванці не обов'язково, але рекомендовано. Вітається будь-яка українська символіка: прапори та прапорці, стрічки, деталі зі зображенням національної атрибутики, жовто-блакитні елементи одягу тощо.



Українці проведуть День вишиванки в Токіо / Фото фейсбук-сторінка організації "Краяни"

Зважаючи на ризики поширення коронавірусної інфекції, організатори заходу просять дотримуватися рекомендованих заходів безпеки, зокрема одягати маски та зберігати соціальну дистанцію між людьми у 1,5 метра.