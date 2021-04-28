В Токио пройдет День вышиванки, поэтому на улицах японской столицы можно будет увидеть украинский национальный наряд. Что известно об этом особенном событии – узнавайте в материале.

Неприбыльная общественная организация украинцев в ​​Японии "Краяни" проведет девятый День вышиванки в Токио 16 мая. Об этом организация сообщила на своей странице в фейсбуке. С целью защиты от коронавируса мероприятие будет проходить под открытым небом. На событие приглашают не только выходцев из Украины, но и всех, кого интересует украинская культура. Мероприятие является аполитичным, потому символика каких-либо политических партий запрещается. Место встречи – Hyogojima Park . Начало – в 13:00

Интересно Паски военным: пасхальная инициатива от Объединения украинок Бельгии

Что ждет посетителей

Организаторы события обещают гостям: интересную программу, приятное общение и поощрительные призы за участие в конкурсах. В частности, будут награждать за лучшую вышиванку .

Приходить в вышиванке не обязательно, но рекомендуется. Приветствуется любая украинская символика: флаги и флажки, ленты, детали с изображением национальной атрибутики, желто-голубые элементы одежды и тому подобное.

С учетом рисков распространения коронавирусной инфекции, организаторы мероприятия просят придерживаться рекомендуемых мер безопасности, в частности одевать маски и сохранять социальную дистанцию ​​между людьми в 1,5 метра.