Вышиванка объединяет: как в Токио популяризируют украинскую культуру
В Токио пройдет День вышиванки, поэтому на улицах японской столицы можно будет увидеть украинский национальный наряд. Что известно об этом особенном событии – узнавайте в материале.
Источник:фейсбук "Краяни"
Неприбыльная общественная организация украинцев в Японии "Краяни" проведет девятый День вышиванки в Токио 16 мая. Об этом организация сообщила на своей странице в фейсбуке. С целью защиты от коронавируса мероприятие будет проходить под открытым небом. На событие приглашают не только выходцев из Украины, но и всех, кого интересует украинская культура. Мероприятие является аполитичным, потому символика каких-либо политических партий запрещается. Место встречи – Hyogojima Park. Начало – в 13:00
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Что ждет посетителей
Организаторы события обещают гостям: интересную программу, приятное общение и поощрительные призы за участие в конкурсах. В частности, будут награждать за лучшую вышиванку.
Приходить в вышиванке не обязательно, но рекомендуется. Приветствуется любая украинская символика: флаги и флажки, ленты, детали с изображением национальной атрибутики, желто-голубые элементы одежды и тому подобное.
Украинцы проведут День вышиванки в Токио / Фото фейсбук-страница организации "Краяни"
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