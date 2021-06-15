Вишиті QR-коди та унікальна мапа України: виставка українського традиційного мистецтва в Анкарі

На міжнародній виставці у Туреччині по-сучасному представили майстерність української вишивки. На заході відвідувачі мали можливість зісканувати вишиті на полотні QR-коди, які перенаправляли зацікавлених на онлайн-сторінки з інформацією про культуру, історію та мистецтво України.

Також на виставці була представлена унікальна вишивана мапа України, яку створила група етнографів та українських майстрів. Співорганізаторкою заходу виступила Тетяна Сибіга, дружина колишнього посла України у Туреччині.

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За словами Тетяни Сибіги, українська вишиванка – це генетичний код нації, вона несе у собі пам'ять для прийдешніх поколінь та символи, які передавались з покоління у покоління.

Кожен регіон України має свої унікальні традиції вишивання, тому карта, яку ми створили та представляємо сьогодні – це своєрідне знайомство з Україною,

– зазначає жінка.

Застосування цифрових технологій у сучасному світі є щоденною звичкою, тому колекція вишитих QR-кодів – ще один спосіб пов'язати минуле з теперішнім.

Такий підхід, на переконання співорганізаторки заходу, цікавий не лише дорослим, а й дітям, що є особливо важливим аспектом у вихованні патріотичних почуттів.

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Додамо, що роботи з різних країн, які були представлені на виставці, створювались у межах проєкту SHOM Ankara (Клубу дружин голів дипломатичних місій Анкари). Участь у заході взяли дружини послів України, Кувейту, Казахстану, Палестини, В'єтнаму, Марокко тощо.