Також на виставці була представлена унікальна вишивана мапа України, яку створила група етнографів та українських майстрів. Співорганізаторкою заходу виступила Тетяна Сибіга, дружина колишнього посла України у Туреччині.

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За словами Тетяни Сибіги, українська вишиванка – це генетичний код нації, вона несе у собі пам'ять для прийдешніх поколінь та символи, які передавались з покоління у покоління.

Кожен регіон України має свої унікальні традиції вишивання, тому карта, яку ми створили та представляємо сьогодні – це своєрідне знайомство з Україною,

– зазначає жінка.

Застосування цифрових технологій у сучасному світі є щоденною звичкою, тому колекція вишитих QR-кодів – ще один спосіб пов'язати минуле з теперішнім.

Такий підхід, на переконання співорганізаторки заходу, цікавий не лише дорослим, а й дітям, що є особливо важливим аспектом у вихованні патріотичних почуттів.

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Додамо, що роботи з різних країн, які були представлені на виставці, створювались у межах проєкту SHOM Ankara (Клубу дружин голів дипломатичних місій Анкари). Участь у заході взяли дружини послів України, Кувейту, Казахстану, Палестини, В'єтнаму, Марокко тощо.