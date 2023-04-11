Краків став першим польським містом, у якому можна відвідати віртуальні екскурсії від Google

Google відкриває віртуальну колекцію турів під назвою Krakow-wow. Відтепер, маючи доступ до інтернету, можна не виходячи з дому прогулятися визначними місцями Кракова.

В рамках проєкту Krakow-wo1 користувачам буде доступно 50 виставок, 40 онлайн-турів і 2 тисячі експонатів.

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Google запустив віртуальні екскурсії по Кракову

Як йдеться у пресрелізі Google, Краків став першим містом у Польщі, яке долучилося до проєкту Google Arts & Culture. Колекції 13 культурних інституцій тепер доступні онлайн. Сторінка під назвою Kraków-wow містить 50 виставок з двома тисячами експонатів. Користувачі також можуть взяти участь у 40 екскурсіях, що стали доступними за допомогою технології Google Street View.

Платформа пропонує, зокрема, екскурсію Вавельським пагорбом, а також кімнатами Королівського замку. Юзери можуть піти на віртуальну екскурсію королівськими покоями і навіть спуститися в Печеру Дракона. Деякі експонати доступні більш детально – наприклад, юнацькі обладунки Сигізмунда Августа можна розглянути як 3D-модель.

Колекцію доповнюють артефакти, пов’язані з історією регіону, як-от традиційні костюми, ремісничі вироби чи навіть іграшки.

Також є найважливіші краківські пам’ятки та місця, які варто відвідати кожному туристу. Крім Ринкової площі, це Казімєж (колишній єврейський квартал), Крикотека (Центр документації мистецтва Тадеуша Кантора), а також Словацький театр і Віслинський бульвар.