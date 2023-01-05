Соляна шахта біля Кракова і Королівський замок: 5 музеїв Польщі, які можна відвідати віртуально

У Польщі налічується близько тисячі музеїв, галерей та інших цікавих локацій. І в деякі з них можна "сходити", не виходячи з дому.

Часом, коли за вікном погана погода, нам не хочеться виходити з дому. У такі дні варто згадати про силу інтернету. Як щодо віртуальних прогулянок чи екскурсій? Сьогодні розповімо по кілька цікавих музеїв Польщі, які можна відвідати, просто сидячи на дивані.

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Віртуальні екскурсії музеями Польщі

Музей Варшавського повстання

У серпні 1944 року жителі Варшави розпочали повстання проти нацистських окупантів. Боротьба тривала два місяці, але в результаті поляки капітулювали, а місто було майже стерте з лиця Землі. Про ці події розповідає Музей Варшавського повстання. У ньому можна дізнатися більше про боротьбу та повсякденне життя мешканців польської столиці під час протистояння з німцями.

Музей Варшавського повстання / Фото muzeawpjm

Королівський замок у Варшаві

Поринути в атмосферу XVI століття можна у Королівському замку, що в Варшаві. У різні часи він був резиденцією польських королів, у ньому проходили засідання парламенту, ця будівля була адміністративним та культурним центром країни. У 1944 році німці підірвали замок, але до кінця XX століття його вдалося відновити.

Королівський замок у Варшаві / Фото zamek-krolewski

Рогалинський палац

Під час віртуальної екскурсії палацом в Рогалині можна прогулятися шістьма виставковими залами, вийти на балкон, помилуватися прекрасним видом на сад і спуститися до нього. До Другої світової війни тут зберігалася колекція європейського та польського живопису на межі XIX і XX століть, яка вважалася однією з найкращих у Польщі. Колекція налічувала близько 500 творів мистецтва. Сьогодні можна побачити половину із них.

Палац в Рогалині / Фото polskazachwyca

Соляна шахта "Величка"

У кожному польському путівнику обов'язково згадується соляна шахта "Величка", що неподалік Кракова. Тут можна побачити підземні каплиці, камери та статуї із солі. Шахта у Величці ділиться на дев'ять рівнів, останній із яких розташований на глибині 327 метрів під землею.

Соляна шахта "Величка" / Фото mynaszlaku