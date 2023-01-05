Соляная шахта возле Кракова и Королевский замок: 5 музеев Польши, которые можно посетить виртуально

В Польше насчитывается около тысячи музеев, галерей и других интересных локаций. И в некоторые из них можно "сходить", не выходя из дома.

Порой, когда за окном плохая погода, нам не хочется выходить из дома. В такие дни следует упомянуть о силе интернета. Как насчет виртуальных прогулок или экскурсий? Сегодня расскажем о нескольких интересных музеев Польши, которые можно посетить, просто сидя на диване.

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Виртуальные экскурсии по музеям Польши

Музей Варшавского восстания

В августе 1944 года жители Варшавы начали восстание против нацистских оккупантов. Борьба продолжалась два месяца, но в результате поляки капитулировали, а город был почти стерт с лица Земли. Об этих событиях рассказывает Музей Варшавского восстания. В нем можно узнать больше о борьбе и повседневной жизни жителей польской столицы во время противостояния с немцами.

Музей Варшавского восстания / Фото muzeawpjm

Королевский замок в Варшаве

Погрузиться в атмосферу XVI века можно в Королевском замке в Варшаве. В разное время он был резиденцией польских королей, в нем проходили заседания парламента, это здание было административным и культурным центром страны. В 1944 году немцы взорвали замок, но к концу XX века его удалось восстановить.

Королевский замок в Варшаве / Фото zamek-krolewski

Рогалинский дворец

Во время виртуальной экскурсии дворцом в Рогалине можно прогуляться по шести выставочным залам, выйти на балкон, полюбоваться прекрасным видом на сад и спуститься к нему. До Второй мировой войны здесь сохранялась коллекция европейской и польской живописи на рубеже XIX и XX веков, которая считалась одной из лучших в Польше. Коллекция насчитывала около 500 произведений искусства. Сегодня можно увидеть половину из них.

Дворец в Рогалине / Фото polskazachwyca

Соляная шахта "Величка"

В каждом польском путеводителе обязательно упоминается соляная шахта "Величка", что неподалеку от Кракова. Здесь можно увидеть подземные часовни, камеры и статуи из соли. Шахта в Величке делится на девять уровней, последний из которых расположен на глубине 327 метров под землей.

Соляная шахта "Величка" / Фото mynaszlaku