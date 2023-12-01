Українці в Польщі востаннє отримають виплату "‎500+" у грудні: що буде далі

Цього грудня українці в Польщі отримають останню виплату допомоги на дитину "‎500+". Але це хороша новина для українських родин. Адже з початку 2024 року почнуть виплачувати по 800 злотих на місяць.

Із січня розмір допомоги по догляду за дитиною в Польщі зросте на 300 злотих. Українці мають право на цю допомогу на рівних із поляками.

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По 800 злотих на дитину щомісяця – нові виплати з 2024 року

Рівень доходу сім'ї ні на що не впливає. Право на отримання нового розміру допомоги поширюється на кожну дитину до 18 років. Ці кошти повністю передаються батькам або опікунам. З них не треба платити податки.

Аби отримати виплати 800 злотих, батькам не потрібно подавати нову заяву. Ті сім'ї, які вже користуються пільгою, можуть розраховувати на ці виплати до 30 травня 2024 року. Суму виплат ZUS проіндексує автоматично.

Кожного місяця ZUS перераховує допомогу на дитину тим, хто має на неї право, у такі дати: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 та 22 числа. Щоправда, у грудні батьки можуть розраховувати на трохи змінені дати. Річ у тім, що 2, 9 та 16 грудня — це суботи, тому кошти надійдуть від ZUS напередодні.

Нагадаємо, Польща з 1 січня 2024 року збільшує допомогу до 800 злотих на кожну дитину. Батьки або опікуни будуть отримувати на 3 600 злотих більше щороку, ніж їм виплачували раніше.

Підвищення виплат до 800 злотих обійдеться бюджету Польщі в додаткових 24 мільярди злотих.

Як оформити допомогу на дитину в Польщі

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну польська влада ухвалила спеціальний закон, який дозволив українським біженцям брати участь у програмі "‎500+".

Щоб оформити допомогу на дитину, українцям слід подати заявку в ZUS за допомогою:

сайту PUE ZUS (чи мобільного додатку mZUS);

порталу Emp@tia;

банківських сервісів.

До заяви необхідно додати документ, щоб підтвердити законне проживання на території Польщі. Це може бути, наприклад: