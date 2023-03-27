Що потрібно зробити українцям в Польщі уже цієї весни, аби легально перебувати в країні

Щоб законно залишатися у Польщі, а також для отримання отримання соціальних виплат, громадяни України повинні дотримуватися певних зобов'язань. Нагадуємо, що саме потрібно для цього зробити навесні.

Рекомендації для українців за кордоном зібрали експерти Міграційної платформи EWL, пише 24 канал. Інформація актуальна для тих громадян України, які працюють в Польщі, а також для тих, хто планує повернутися додому чи виїхати в іншу європейську країну.

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Подати декларацію PIT-37

Від 15 лютого до 2 травня 2023 року кожен працюючий у Польщі громадянин України повинен подати так званий PIT-37. Це один із головних податків.

Відрахування від заробітної плати працівника роботодавець робить самостійно. Але це так звані авансові платежі, які не обов’язково можуть бути точними "до копійки". Тому по закінченню року можливо, що роботодавець заплатив трохи більше або менше податків із доходу працівника. Для того, щоб "вирівняти" ці неточності в розрахунках, існує декларація ПІТ-37 (PIT-37).

За умови переплати, держава поверне платнику податків надлишкову частину. Якщо є недоплата, то працівнику доведеться доплатити потрібну суму.

Поїздка в Україну протягом року не знімає обов’язку по сплаті податку. Якщо ви повернулися в Україну, але отримали від польського роботодавця PIT-11 за 2022 рік, то маєте заповнити декларацію PIT-37 та надіслати в польську податкову інспекцію. Навіть якщо пропрацювали у Польщі зовсім небагато – тиждень або один день,

– пояснює керівниця відділу легалізації Міграційної платформи EWL Марія Кузенко.

Написати заяву на соціальну допомогу "Сім’я 500+"

З 1 лютого українці можуть подавати заявки на отримання грошової допомоги в рамках державної програми "Сім’я 500+" (понад 4 тисячі гривень по догляду на кожну неповнолітню дитину щомісяця).

Фінансова допомога призначається незалежно від рівня доходу. На "500+" можуть претендувати також іноземці, які легально проживають у Польщі та мають доступ до ринку праці. До заяви необхідно додати документ, що це підтверджує. Це може бути Карта побиту з позначкою "доступ до ринку праці" або статус PESEL UKR.

Обов’язково отримати PESEL UKR

За оновленими правилами перебування українських біженців у Польщі, тепер обов’язково треба оформити номер PESEL впродовж 30 днів з моменту в’їзду до Польщі. Для збереження статусу іноземець має право виїжджати з Польщі на термін не більше 30 діб.

Щоб не втратити PESEL UKR, виїжджаючи з Польщі менше, ніж на 30 днів, громадянин України при поверненні повинен повідомити польського прикордонника на паспортному контролі, що в’їжджає до Польщі на основі тимчасового захисту. А також має показати відповідний електронний документ у застосунку diia.pl. Навіть якщо ви їдете на роботу до Польщі, але у вас є тимчасовий захист. Інакше ви можете втратити PESEL UKR і всі пов'язані з ним соціальні пільги,

– розповідає Марія Кузенко.

Важливо! Згідно з польським законодавством, якщо громадянин України перебуває понад 30 днів за межами Польщі, то він автоматично втрачає статус PESEL UKR.

Відмовитися від статусу тимчасового захисту в Польщі при виїзді в іншу країну ЄС

Якщо громадяни України виїхали з Польщі до іншої європейської країни на більше, ніж 30 днів, то потрібно відмовитися від тимчасового захисту в Польщі і отримати його у новій країні перебування. Для цього треба повідомити ZUS і закрити банківський рахунок.

Крім цього, якщо ці українці вирішать потім повернутися до Польщі, то отримати статус тимчасового захисту в цій країні більше не вийде.

Відмовитися від "500+" при виїзді в Україну на більш як 30 днів

Якщо українці перетинають польсько-український кордон і перебувають вдома понад 30 днів, то в такому випадку втрачають право на легальне перебування в Польщі, а отже й право на допомогу "500+". Відтак, якщо ви плануєте виїхати з Польщі на тривалий час, слід повідомити про це у своєму профілі на сайті ZUS.

ZUS має доступ до інформації про перетин кордону з Україною і контролює терміни з метою припинити зловживання: щоби люди, які вже виїхали з Польщі довше, ніж на місяць, не отримували допомогу.