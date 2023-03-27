Рекомендации для украинцев за границей собрали эксперты Миграционной платформы EWL, пишет 24 канал. Информация актуальна для граждан Украины, работающих в Польше, а также для тех, кто планирует вернуться домой или уехать в другую европейскую страну.

Читайте также Что нужно знать выпускникам 8 класса в Польше: основные нюансы

Подать декларацию PIT-37

С 15 февраля по 2 мая 2023 года каждый работающий в Польше гражданин Украины должен подать так называемый PIT-37. Это один из основных налогов.

Отчисления от заработной платы работника работодатель производит самостоятельно. Но это так называемые авансовые платежи, которые необязательно могут быть точными "до копейки". Поэтому по истечении года возможно, что работодатель заплатил чуть больше налогов по доходу работника. Для того чтобы "выровнять" эти неточности в расчетах, существует декларация ПИТ-37 (PIT-37).

При условии переплаты государство вернет налогоплательщику избыточную часть. Если есть недоплата, работнику придется доплатить нужную сумму.

Поездка в Украину в течение года не снимает долг по уплате налога. Если вы вернулись в Украину, но получили от польского работодателя PIT-11 за 2022 год, то должны заполнить декларацию PIT-37 и отправить в польскую налоговую инспекцию. Даже если проработали в Польше совсем немного – неделю или один день,

– объясняет руководитель отдела легализации Миграционной платформы EWL Мария Кузенко.

Написать заявление на социальную помощь "Семья 500+"

С 1 февраля украинцы могут подавать заявки на получение денежной помощи в рамках государственной программы "Семья 500+" (более 4 тысяч гривен по уходу на каждого несовершеннолетнего ребенка ежемесячно).

Финансовая помощь назначается вне зависимости от уровня дохода. На "500+" могут также претендовать иностранцы, легально проживающие в Польше и имеющие доступ к рынку труда. К заявлению необходимо добавить документ, подтверждающий это. Это может быть Карта побыту с отметкой "доступ к рынку труда" или статус PESEL UKR.

Обязательно получить PESEL UKR

По обновленным правилам пребывания украинских беженцев в Польше теперь обязательно нужно оформить номер PESEL в течение 30 дней с момента въезда в Польшу. Для сохранения статуса иностранец имеет право уезжать из Польши на срок не более 30 суток.

Чтобы не потерять PESEL UKR, выезжая из Польши менее чем на 30 дней, гражданин Украины при возвращении должен сообщить польскому пограничнику на въезжающем в Польшу паспортном контроле на основе временной защиты. Также должен показать соответствующий электронный документ в приложении diia.pl. Даже если вы едете на работу в Польшу, но у вас есть временная защита. Иначе вы можете потерять PESEL UKR и все связанные с ним социальные льготы,

– рассказывает Мария Кузенко.

Важно! Согласно польскому законодательству, если гражданин Украины находится более 30 дней за пределами Польши, он автоматически теряет статус PESEL UKR.

Отказаться от статуса временной защиты в Польше при выезде в другую страну ЕС

Если граждане Украины выехали из Польши в другую европейскую страну на более 30 дней, то нужно отказаться от временной защиты в Польше и получить ее в новой стране пребывания. Для этого нужно уведомить ZUS и закрыть банковский счет.

Кроме того, если эти украинцы решат потом вернуться в Польшу, то получить статус временной защиты в этой стране больше не получится.

Отказаться от "500+" при выезде в Украину на более чем 30 дней

Если украинцы пересекают польско-украинскую границу и находятся дома более 30 дней, то в таком случае теряют право на легальное пребывание в Польше, а значит и право на помощь "500+". Следовательно, если вы планируете уехать из Польши на длительное время, следует сообщить об этом в своем профиле на сайте ZUS.

ZUS имеет доступ к информации о пересечении границы с Украиной и контролирует сроки с целью прекратить злоупотребление: чтобы люди, уже выехавшие из Польши дольше месяца, не получали помощь.